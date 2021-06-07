Более 500 инфицированных: в Украине снизилась заболеваемость COVID-19

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 535 человек, среди них – 30 детей и 61 медработник. Заболеваемость значительно снизилась, в то же время на выходных традиционно проводят меньше тестирований.
Статистика COVID-19
В то же время в госпитализации нуждался 601 пациент с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни умерли 33 человека. Выздоровели от коронавируса 1 743 пациента.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 10 723 человека,
- методом ИФА – 1 356 человек,
- экспресс-тестами – 5 512 человек.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 87 случаев;
- Винницкая область – 11 случаев;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 47 случаев;
- Донецкая область – 5 случаев;
- Житомирская область – 29 случаев;
- Закарпатская область – 8 случаев;
- Запорожская область – 0 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 52 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 5 случаев;
- Львовская область – 19 случаев;
- Николаевская область – 78 случаев;
- Одесская область – 12 случаев;
- Полтавская область – 3 случая;
- Ровненская область – 42 случая;
- Сумская область – 8 случаев;
- Тернопольская область – 25 случаев;
- Харьковская область – 10 случаев;
- Херсонская область – 20 случаев;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 19 случаев;
- Черниговская область – 4 случая.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала