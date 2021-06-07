Более 500 инфицированных: в Украине снизилась заболеваемость COVID-19

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 535 человек, среди них – 30 детей и 61 медработник. Заболеваемость значительно снизилась, в то же время на выходных традиционно проводят меньше тестирований.

Статистика COVID-19

В то же время в госпитализации нуждался 601 пациент с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни умерли 33 человека. Выздоровели от коронавируса 1 743 пациента.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 10 723 человека,

методом ИФА – 1 356 человек,

экспресс-тестами – 5 512 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 87 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 47 случаев;

Донецкая область – 5 случаев;

Житомирская область – 29 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Запорожская область – 0 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 52 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 19 случаев;

Николаевская область – 78 случаев;

Одесская область – 12 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровненская область – 42 случая;

Сумская область – 8 случаев;

Тернопольская область – 25 случаев;

Харьковская область – 10 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 4 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 2 215 052 человека, из них по состоянию на 7 июня выздоровел 2 094 971 пациент. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 51 215 человек.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала