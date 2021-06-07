Более 500 инфицированных: в Украине снизилась заболеваемость COVID-19

7 июня 2021 , 05:16
Читати новину українською

Источник:

СНБО Украины

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 535 человек, среди них – 30 детей и 61 медработник. Заболеваемость значительно снизилась, в то же время на выходных традиционно проводят меньше тестирований.

Статистика COVID-19

В то же время в госпитализации нуждался 601 пациент с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни умерли 33 человека. Выздоровели от коронавируса 1 743 пациента.

К теме Три страны согласились признать украинские COVID-паспорта: как они будут работать

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 10 723 человека,
  • методом ИФА – 1 356 человек,
  • экспресс-тестами – 5 512 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 215 052 человека, из них по состоянию на 7 июня выздоровел 2 094 971 пациент. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 51 215 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 87 случаев;
  • Винницкая область – 11 случаев;
  • Волынская область – 17 случаев;
  • Днепропетровская область – 47 случаев;
  • Донецкая область – 5 случаев;
  • Житомирская область – 29 случаев;
  • Закарпатская область – 8 случаев;
  • Запорожская область – 0 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 52 случая;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 5 случаев;
  • Львовская область – 19 случаев;
  • Николаевская область – 78 случаев;
  • Одесская область – 12 случаев;
  • Полтавская область – 3 случая;
  • Ровненская область – 42 случая;
  • Сумская область – 8 случаев;
  • Тернопольская область – 25 случаев;
  • Харьковская область – 10 случаев;
  • Херсонская область – 20 случаев;
  • Хмельницкая область – 4 случая;
  • Черкасская область – 19 случаев;
  • Черновицкая область – 19 случаев;
  • Черниговская область – 4 случая.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська