Всего единичный случай панкреатита может способствовать развитию рака: исследование

О возможном влиянии воспаления на развитие опухоли поджелудочной железы говорят не впервые. Однако теперь ученым удалось раскрыть механизм, который собственно и является причиной развития рака. Их открытие также объясняет, почему в 95% случаев у пациентов также присутствует мутация KRAS.

Установили триггер образования рака поджелудочной

Американские исследователи обнаружили, что в ответ на воспаление клетки поджелудочной железы перепрограммируются, это вызывает активацию путей, которые взаимодействуют с мутацией KRAS, которая, в итоге служит финальным триггером для развития опухоли. Выводы исследования опубликованы на сайте Онкологического центра Андерсона при Техасском университете.

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Детали исследования

Эксперименты показали, что хотя клетки поджелудочной железы демонстрируют адаптивный ответ на повторяющиеся эпизоды воспаления, в присутствии мутантного KRAS все равно происходит развитие опухоли.

Мутация в гене KRAS выявляется примерно в 95% случаев опухоли поджелудочной.

Мы обнаружили, что единичный воспалительный эпизод вызвал долгосрочные изменения в клетках, которые взаимодействовали с KRAS и способствовали развитию рака даже спустя долгое время после подавления воспаления,

– рассказал соавтор работы Андреа Виале.

Воспаление имеет долговременные последствия

Воспалительный эпизод, который длился неделю, провоцировал патологические изменения в клетках через несколько месяцев на фоне активации KRAS и способствовал дальнейшему развитию опухоли.

Ученые отметили, что эти данные объясняют постоянное присутствие мутантного KRAS у пациентов с раком поджелудочной железы.

Другую гипотезу ученые не смогли доказать

В то же время ученые не смогли подтвердить наблюдение, что ацинарно-протоковая метаплазия является состоянием, которое является предвестником развития опухоли.

Перспектива исследования

Ученые зафиксировали минимальные признаки клеточного повреждения. По их мнению, ацинарно-протоковая метаплазия, вероятно, является адаптивной реакцией на воспаление.

Теперь ученые работают над тем, чтобы применить полученные знания по разработке терапии для панкреатита – воспалительного состояния поджелудочной железы с целью предотвращения развития рака.

Ранее другая группа исследователей показала, что панкреатит может быть вызван дефицитом одного гормона. Их экспериментальная терапия по восстановлению уровня гормона улучшила состояние животных всего за сутки.

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