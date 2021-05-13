Ученые анализировали микробиом кишечника
Образцы кала отобрали еще в 2002 году, в течение 15 лет ученые наблюдали за участниками эксперимента. В исследовании применялся алгоритм машинного обучения для обнаружения видов микробов в образцах фекалий, которые коррелировали со смертью в течение длительных наблюдений.
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Результаты исследования
- Исследователи обнаружили сильную связь между микробами семейства Enterobacteriaceae и повышенным риском смерти от желудочно-кишечных и респираторных причин.
- Повышение объемов этих микробов и раньше связывали с колоректальным раком и воспалительными заболеваниями кишечника, однако до сих пор неясно, есть ли эта связь причинная.
Исследователи отмечают, что необходимы дальнейшие исследования и эксперименты, чтобы разработать тест на микробиом, который поможет предсказать смерть.
В то же время это исследование является первой научной работой, которая связывает состав микробиоты с продолжительностью жизни.