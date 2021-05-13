Ученые анализировали микробиом кишечника

Образцы кала отобрали еще в 2002 году, в течение 15 лет ученые наблюдали за участниками эксперимента. В исследовании применялся алгоритм машинного обучения для обнаружения видов микробов в образцах фекалий, которые коррелировали со смертью в течение длительных наблюдений.

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Результаты исследования

Исследователи обнаружили сильную связь между микробами семейства Enterobacteriaceae и повышенным риском смерти от желудочно-кишечных и респираторных причин.

от желудочно-кишечных и респираторных причин. Повышение объемов этих микробов и раньше связывали с колоректальным раком и воспалительными заболеваниями кишечника, однако до сих пор неясно, есть ли эта связь причинная.

Как выяснилось, воспалительные процессы могут способствовать чрезмерному росту энтеробактерий, поэтому пока неизвестно, является ли этот признак просто ранним симптомом заболевания или он активно способствует его развитию.

Исследователи отмечают, что необходимы дальнейшие исследования и эксперименты, чтобы разработать тест на микробиом, который поможет предсказать смерть.

В то же время это исследование является первой научной работой, которая связывает состав микробиоты с продолжительностью жизни.