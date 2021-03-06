Правительство Канады одобрило использование вакцины от коронавируса Janssen разработки компании Johnson & Johnson. Страна уже заказала 10 миллионов доз препарата.

Канада одобрила вакцину Johnson & Johnson

Советник Департамента здравоохранения Канады рассказала, что правительство разрешило использовать вакцину всем людям старше 18 лет.

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По ее словам, рассмотрев все данные, ведомство установило наличие убедительных доказательств того, что преимущества этой вакцины перевешивают ее потенциальные риски.

Суприя Шарма "Как со всеми другими COVID- вакцинами, Департамент здравоохранения одобрил вакцину Jansen после независимого и детального научного изучения ее безопасности, эффективности и качества".

Канада уже заказала 10 миллионов доз этой вакцины и имеет возможность закупить еще 18 млн. Поставки вакцин будут осуществлять с предприятий Johnson&Johnson в Европе и США.

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