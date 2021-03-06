Всего одна доза: Канада одобрила вакцину от Johnson & Johnson
Правительство Канады одобрило использование вакцины от коронавируса Janssen разработки компании Johnson & Johnson. Страна уже заказала 10 миллионов доз препарата.
Источник:Укринформ
Канада одобрила вакцину Johnson & Johnson
Советник Департамента здравоохранения Канады рассказала, что правительство разрешило использовать вакцину всем людям старше 18 лет.
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По ее словам, рассмотрев все данные, ведомство установило наличие убедительных доказательств того, что преимущества этой вакцины перевешивают ее потенциальные риски.
Канада уже заказала 10 миллионов доз этой вакцины и имеет возможность закупить еще 18 млн. Поставки вакцин будут осуществлять с предприятий Johnson&Johnson в Европе и США.
Коротко о вакцине Johnson & Johnson
- Это векторная вакцина на основе аденовируса, которая отличается от других прежде всего тем, что нужна одна доза, а не две. Ее можно хранить в обычном холодильнике, что облегчает транспортировку и распространение препарата.
- Предварительный договор о поставках вакцины от Johnson & Johnson заключил Евросоюз и США.
- Исследования, в которых приняли участие 44 тысячи человек, показали, что эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66%, в то время, как у вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%.
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