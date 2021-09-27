Предыдущие исследования показывают, что этот препарат снижает способность вируса SARS-CoV-2 к репликации. В настоящее время доступны данные лишь небольшого исследования с участием 202 пациентов с COVID-19, у которых были симптомы болезни, однако они не нуждались в госпитализации.

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Как работает новый препарат

Активные компоненты препарата имитируют один из строительных блоков генетического материала вируса. Когда вирус воспроизводится, он создает новую копию своей РНК, и в конечном итоге препарат "включается" в нее.

Детали испытания Участников разделили на две группы: для приема молнупиравира и плацебо с различными дозами тестируемого противовирусного препарата. Результаты исследования были опубликованы в виде препринта, а это значит, что они еще не были официально рассмотрены другими учеными.

Как показал себя препарат

После трех дней лечения вирус SARS-CoV-2 обнаруживали значительно реже у участников, получавших 800 мг молнупиравира (2%), по сравнению с участниками, принимавшими плацебо (17%).

На 5 день вирус не был обнаружен ни у одного из участников, которые получали 400 или 800 мг молнупиравира, но все еще проявлялся у 11% участников, принимавших плацебо.

Молнупиравир может уменьшить и устранить инфекционный SARS-CoV-2 у пациентов с легкой формой COVID-19,

– резюмировали ученые.

Перспектива применения препарата

Тот факт, что молнупиравир ускоряет выведение вируса, предусматривает, что он может быть полезен не только для лечения COVID-19, но и для уменьшения вероятности инфицирования.

В будущем ученые планируют провести новое исследование с участием 1 850 человек. Оно должно помочь выяснить, способен ли молнупиравир лучше, чем плацебо, предотвращать серьезное заболевание и смерть у не госпитализированных взрослых с коронавирусом.