Отныне все медицинские работники и фармацевты Италии должны вакцинироваться против коронавируса. Соответствующий указ одобрило правительство страны.

Людей, которые будут отказываться от прививки, отстранят от работы. Им также не будут оплачивать труд до конца года.

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Цель этой меры – максимально защитить как медицинский, так и средний медицинский персонал, а также тех, кто находится в среде, которая может быть более склонной к риску заражения,

– говорится в сообщении правительства.

Кроме этого, документ вводит правовую защиту для тех, кто делает прививки. В случае соблюдения всех необходимых правил медики будут освобождены от ответственности за возникновение возможных побочных реакций.

Ситуация с коронавирусом в Италии: кратко