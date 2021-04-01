Всех медиков в Италии обязали вакцинироваться против коронавируса
Отныне все медицинские работники и фармацевты Италии должны вакцинироваться против коронавируса. Соответствующий указ одобрило правительство страны.
Источник:НВ
Людей, которые будут отказываться от прививки, отстранят от работы. Им также не будут оплачивать труд до конца года.
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Цель этой меры – максимально защитить как медицинский, так и средний медицинский персонал, а также тех, кто находится в среде, которая может быть более склонной к риску заражения,
– говорится в сообщении правительства.
Кроме этого, документ вводит правовую защиту для тех, кто делает прививки. В случае соблюдения всех необходимых правил медики будут освобождены от ответственности за возникновение возможных побочных реакций.
Ситуация с коронавирусом в Италии: кратко
- 15 марта в Италии ввели жесткий локдаун. В стране закрыты рестораны, бары и тренажерные залы, а поездки по регионам будут запрещены.
- До 30 апреля регионы будут оставаться в красной или оранжевой зоне карантина. Власти рассчитывают, что к этому периоду начнут действовать прививки против коронавируса.
- С начала пандемии в Италии зафиксировали 3,58 миллиона больных COVID-19. Из них 2,91 миллиона уже выздоровели. Но 109 тысяч инфицированных умерли.
- С начала кампании вакцинации в Италии ввели около 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Из них 3,1 миллиона получили две инъекции.
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