Вакцинация против полиомиелита
Вакцинация должна начаться в конце января 2022 года. После завершения этого раунда будет проведено три тура дополнительной иммунизации детей до 6 лет оральной полиовакциной.
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Главный санитарный врач Игорь Кузин
"Полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям"”
Родителям тех детей, которые пропустили одну или обе прививки, рекомендуют обратиться к семейному врачу или педиатру для вакцинации. Невакцинированных детей сначала прививают инактивированной полиовакциной, а затем проведут три дополнительных тура иммунизации оральной вакциной.
В Минздраве напомнили, что вакцинация детей от полиомиелита является обязательной, а сделать прививку можно бесплатно.
Полиомиелит в Украине
- В октябре в Украине впервые за шесть лет зафиксировали случай паралича из-за полиомиелита. Заразился ребенок из многодетной семьи на Ровненщине.
- Затем врачи диагностировали ту же болезнь у шести братьев и сестер малыша. Родители отказались вакцинировать ребенка по религиозным соображениям.
- В ноябре в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит, у нее парализовало ногу. После этого болезнь подтвердили еще у пяти невакцинированных детей.