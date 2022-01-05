Всех непривитых детей против полиомиелита провакцинируют до конца января, – Минздрав

Министерство здравоохранения сообщило, что непривитых от полиомиелита детей в Украине провакцинируют до конца января. Это касается всех детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет.

Вакцинация против полиомиелита

Вакцинация должна начаться в конце января 2022 года. После завершения этого раунда будет проведено три тура дополнительной иммунизации детей до 6 лет оральной полиовакциной.

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Главный санитарный врач Игорь Кузин "Полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям"”

Родителям тех детей, которые пропустили одну или обе прививки, рекомендуют обратиться к семейному врачу или педиатру для вакцинации. Невакцинированных детей сначала прививают инактивированной полиовакциной, а затем проведут три дополнительных тура иммунизации оральной вакциной.

В Минздраве напомнили, что вакцинация детей от полиомиелита является обязательной, а сделать прививку можно бесплатно.

Полиомиелит – что это? Острое вирусное заболевание, как еще называют в народе болезнь "грязных рук". Инфекция в первую очередь поражает центральную нервную систему и может вызвать паралич. Основным способом распространения считается контакт с больным: через руки, носовые платки, одежду или через инфицированные продукты, воду, с воздухом. Цепочку передачи полиомиелита можно прервать, соблюдая санитарные правила: возбудитель болезни погибает при кипячении и действии дезинфицирующих средств. Инкубационный период заболевания составляет 2 – 35 дней, чаще 7 – 14.

Полиомиелит в Украине