А с 11 октября экспресс-тесты станут платными. Так, всем, кто не получили две прививки или же не переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев, нужно иметь быстрый тест на антиген (срок действия – 24 часа) или ПЦР (сделан максимум 48 часов назад).

Важно Позорное неравенство, – ВОЗ о распределении covid-вакцин в мире

Для чего нужны постоянные тесты

Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников. Остальным людям это позволят беспрепятственно посещать:

парикмахерские;

салоны;

фитнес-центры;

отели;

больницы;

дома престарелых;

кафе;

рестораны;

бар;

кинотеатры;

а также присутствовать на мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях.

Для проживания в отелях тестироваться необходимо будет дважды в неделю.

При этом, федеральные земли могут полностью или частично приостановить действие этой нормы при условии, если уровень инфицирования в определенном районе составляет не более 35 новых случаев на 100 тысяч населения за неделю.

Справка. Сейчас полностью вакцинированы в Германии 55,1% населения. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Тесты будут платными

С 11 октября быстрые тесты на коронавирус для жителей страны больше не будут бесплатными. Вакцинированные лица должны сами оплачивать их, если будут посещать какие-то заведения. Впрочем, это не распространяется на тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.

Все другие карантинные меры, которые действовали в Германии, до сих пор остаются в силе. В частности, обязанность носить маски в общественных местах и транспорте и соблюдать дистанцию.

Коронавирус в Германии: коротко

Источник: Worldometers