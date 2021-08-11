Всех непривитых обязательно будут тестировать, но уже платно: в Германии новые правила
Источник:DW
Все жители Германии, которые не получили полную прививку от коронавируса, должны показывать тесты для посещения мероприятий в закрытых помещениях. Такие нововведения начнут действовать с 23 августа и будут касаться всех, кроме детей.
А с 11 октября экспресс-тесты станут платными. Так, всем, кто не получили две прививки или же не переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев, нужно иметь быстрый тест на антиген (срок действия – 24 часа) или ПЦР (сделан максимум 48 часов назад).
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Для чего нужны постоянные тесты
Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников. Остальным людям это позволят беспрепятственно посещать:
- парикмахерские;
- салоны;
- фитнес-центры;
- отели;
- больницы;
- дома престарелых;
- кафе;
- рестораны;
- бар;
- кинотеатры;
- а также присутствовать на мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях.
Для проживания в отелях тестироваться необходимо будет дважды в неделю.
При этом, федеральные земли могут полностью или частично приостановить действие этой нормы при условии, если уровень инфицирования в определенном районе составляет не более 35 новых случаев на 100 тысяч населения за неделю.Справка. Сейчас полностью вакцинированы в Германии 55,1% населения. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Тесты будут платными
С 11 октября быстрые тесты на коронавирус для жителей страны больше не будут бесплатными. Вакцинированные лица должны сами оплачивать их, если будут посещать какие-то заведения. Впрочем, это не распространяется на тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.
Все другие карантинные меры, которые действовали в Германии, до сих пор остаются в силе. В частности, обязанность носить маски в общественных местах и транспорте и соблюдать дистанцию.
Коронавирус в Германии: коротко
Источник: Worldometers
- Всего с начала пандемии коронавирусом в Германии заболели 3 803 332 людей.
- Из них – 92 312 человек, к сожалению, умерли.
- Удалось побороть недуг 3 671 800 людям.