Коронавирус больше всего опасен для людей 65+, и чем старше пациент, тем выше вероятность тяжелых осложнений и смерти. До сих пор ученые и медики объясняли это ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, неизбежными в старшем возрасте. Однако австралийские исследователи предположили, что причиной этой уязвимости может быть "системная ошибка" иммунного ответа пожилых.

Сезонные коронавирусы и SARS-Cov-2

Существуют четыре вида коронавирусов, которые постоянно циркулируют в популяции и чаще всего вызывают симптомы ОРВИ. По данным исследования, проведенном в Голландии, в среднем человек за всю жизнь может перенести коронавирусы 3-17 раз.

Также на тему: Лекарства против высокого давления уменьшают смертность от коронавируса

Чем старше человек, тем выше вероятность, что он много раз встречался с этими инфекциями. В научном сообществе неоднократно поднимался вопрос о том, что люди, которые перенесли коронавирусы могут создавать перекрестный иммунитет, то есть, создавать частичную защиту от SARS-Cov-2.

Новая гипотеза

Ученые выдвинули новую гипотезу: возможно, при встрече с SARS-Cov-2 иммунная система пожилого ошибочно распознает его как сезонный коронавирус и не "считывает" его как опасный. В ходе исследования они сравнили уровень антител к сезонным коронавирусам – и SARS-Cov-2 в образцах крови 89 здоровых детей, 98 взрослых, 57 пожилых людей и 50 пациентов с COVID-19.

Старые антитела

Авторы исследования обнаружили различный уровень иммунных клеток у пожилых людей и детей. У пациентов старшего возраста оказался повышенный уровень "зрелых" нейтрализующих антител IgG и IgA к сезонным коронавирусам.

Ученые считают, что эти клетки иммунной памяти могут вызвать искаженный иммунный ответ к SARS-Cov-2, поскольку они не очень эффективны в борьбе с новым патогеном. В то же время незрелая иммунная система у детей безошибочно распознает коронавирус как потенциально опасный и активно реагирует на антигены SARS-CoV-2.

Из-за слабого иммунного ответа у пожилых пациентов с большей вероятностью развивается тяжелое течение COVID-19,

– отметили ученые.