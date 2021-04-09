В Украину приехал всемирно известный кардиолог Пьер Левис. Он прооперировал киевлянина Александра Пермякова, тот был в сознании во время оперативного вмешательства.

Как чувствует себя пациент

Прошло лишь пол часа после операции на сердце, а Александр уже шутил и рассказывал анекдоты соседу по палате. Мужчина доволен тем, как все прошло.

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Интересно то, что Пермяков очень внезапно узнал о возможности проведения операции.

Врач улыбнулся, сказал, что все нормально. Я до сих пор не знаю, сколько стентов поставили, какое состояние,

– сказал пациент сразу после операции.

Стент – что это? Это цилиндрическая конструкция. Ее медики размещают в просвете полых органов, суженных вследствие патологического процесса. Стенты помогают расширить этот участок.

В течение часа операции мужчина, который уже пережил несколько операций на сердце и 2 инфаркта, все время был в сознании.

Пермякову повезло, ведь сначала мужчина не сразу смог лечь в госпиталь. В больнице, куда собирался, началась реорганизация из-за пандемии.

Он попал в Клинику для взрослых Центра детской кардиологии. Именно туда после годичного перерыва прилетел всемирно известный кардиолог из Швейцарии Пьер Левис.

"У Пациента уже были стенты, но из-за сужения артерий снова нуждался в стентировании. Это было уже третье операционное вмешательство. Сперва мы попробовали через руку, но было сложно провести необходимые манипуляции. Мы изменили вход и все прошло хорошо", – рассказал Левис.

Что известно о Левисе

Он – один из основателей метода стентирования коронарных артерий и баллонной ангиопластики в мире. Это малоинвазивное вмешательство, после которого пациент быстро восстанавливается.

До пандемии звездный хирург бывал в Украине почти ежемесячно.

Кардиолог Пьер Левис / Фото 24 канала

Люди боятся операций из-за пандемии

Из-за COVID-19 ситуация с плановыми операциями осложнилась. Левис рассказал, что за год прооперировал на 40% меньше пациентов. Все из-за того, что клиники переоборудовали, освободив койки для больных нкоронавирусом.

К тому же, из-за пандемии люди боятся обращаться к врачам и ждут до последнего.

Люди боятся заразиться коронавирусом и не идут в больницу, даже когда это крайне необходимо, особенно в Швейцарии,

– заметил Левис.

"К сожалению, часто обращаются, когда уже слишком поздно. Я призываю не ждать, а обращаться к кардиологу, чтобы избежать худшего", – отметил кардиолог.

Это подтверждают и украинские врачи, ведь именно коронавирус может осложнить и ускорить течение сердечно-сосудистых болезней.

Сейчас пациентам бывает сложно пройти все звенья и попасть в больницу. Однако это не повод медлить, если есть симптомы – дискомфорт или боль в груди. Можно проконсультироваться и в специализированной клинике.

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К доктору Левису на неделю записалась очередь желающих. Их врач принимает в перерывах между операциями. Его бешеный темп не совпадает с темпами тех, от кого зависит здоровье людей.

"Мы слишком медленно проводим вакцинацию в Швейцарии. Посмотрите на Израиль, Великобританию, США. Они значительно быстрее. Мы очень отстаем. Все из-за политики. Политикам сложно решить, какую же вакцину выбрать. К сожалению, многие люди не верят в вакцинацию. Это обидно, но правда. И политикам сложно решить, как это провести, когда, где покупать. И это большая проблема. Так же, как и в Украине", – отметил Левис.