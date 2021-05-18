Это около 2,5 миллиарда гривен. Министр здравоохранения Максим Степанов и Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи уже подписали соответствующее соглашение.
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На что пойдут средства
Соответствующую сумму Украине предоставят для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Средства будут направлены по трем направлениям:
- Около 1,1 миллиарда гривен (40 миллионов долларов) - в поддержку закупки вакцин,
- Около 850 миллионов гривен (30 миллионов долларов) – на развертывание вакцинации против COVID-19,
- Еще более 550 миллионов гривен (20 миллионов долларов) – на укрепление способности проведения тестирования на коронавирус в Украине.
К слову, в настоящее время в Украину доставили 122 тысячи доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech. Мы получили эти препараты бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX. Новую партию препарата планируют использовать для вакцинации работников сферы образования.
До конца недели в Украину должны доставит еще 356 850 доз вакцины и растворитель для инъекций. В целом на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз COVID-вакцин в рамках механизма COVAX.
Напомним, что на 2021 год Минздрав законтрактовал около 42 миллионов доз вакцин против коронавируса:
- 20 миллионов доз вакцины от Pfizer-BioNTech,
- 10 миллионов доз от Novavax,
- 2 миллиона AstraZeneca (CoviShield),
- 8 миллионов различных вакцин в рамках инициативы COVAX.
- 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac.