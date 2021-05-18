Это около 2,5 миллиарда гривен. Министр здравоохранения Максим Степанов и Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи уже подписали соответствующее соглашение.

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На что пойдут средства

Соответствующую сумму Украине предоставят для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Средства будут направлены по трем направлениям:

Около 1,1 миллиарда гривен (40 миллионов долларов) - в поддержку закупки вакцин,

Около 850 миллионов гривен (30 миллионов долларов) – на развертывание вакцинации против COVID-19,

Еще более 550 миллионов гривен (20 миллионов долларов) – на укрепление способности проведения тестирования на коронавирус в Украине.

К слову, в настоящее время в Украину доставили 122 тысячи доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech. Мы получили эти препараты бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX. Новую партию препарата планируют использовать для вакцинации работников сферы образования.

До конца недели в Украину должны доставит еще 356 850 доз вакцины и растворитель для инъекций. В целом на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз COVID-вакцин в рамках механизма COVAX.

Напомним, что на 2021 год Минздрав законтрактовал около 42 миллионов доз вакцин против коронавируса: