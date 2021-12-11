Деньги должны помочь в предотвращении, обнаружении и реагировании на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины.
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На что выделили средства
В сообщении пресс-службы ВБ отмечается, что 120 миллионов долларов направят на закупку 16,5 миллиона доз вакцин, которых будет достаточно для вакцинации около 20% населения Украины.
Остальные средства направят на популяризацию вакцинации, информационные технологии, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.
Один из самых низких уровней вакцинации в Европе
Уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе. Из-за этого такие высокие потери человеческих жизней, так же как и экономические потери, особенно с появлением новых вариантов вируса,
– заявил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.
Помощь ЕС
Ранее Украине предоставили 155 миллионов долларов в рамках двух проектов, связанных с вакцинацией против коронавируса и системой охраны здоровья в Украине.
Всего с начала пандемии Всемирный банк выделил Украине 1,8 миллиарда долларов для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.
Актуальная статистика вакцинации в Украине
- Всего в стране уже сделали более 26,4 миллиона прививок.
- За прошедшие сутки прививки получили более 170 тысяч человек.
- Более 45% украинцев уже получили по крайней мере одну дозу вакцины. Зато более 39% взрослых уже закончили процесс иммунизации и имеют по две прививки против COVID-19.