Неутешительная статистика

По статистике ВОЗ, ежегодно регистрируется 1,4 миллиона случаев заболевания гепатитом А. Более 240 миллионов человек имеют хроническую инфекцию гепатита В, а от его последствий ежегодно умирает около 780 тысяч человек.

Хронической инфекцией гепатита С страдают 130 – 150 миллионов человек в мире. Каждый год от болезней печени, которые связаны с гепатитом С, умирают 350 – 500 тысяч человек.

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Гепатит – что это? Гепатит – это воспаление печени, вызванное, преимущественно, вирусной инфекцией. Существует 5 основных вирусов гепатита, называемые типами A, B, C, D и E.

Все вирусные гепатиты подразделяются на две группы – с энтеральным или парентеральным механизмом заражения:

первая группа – это гепатиты А и Е, заразиться которыми можно при употреблении инфицированной вирусом воды или продуктов, а также через грязные руки.

вторая группа – гепатиты B, C, D, которые передаются половым и бытовым путями, от матери плоду, при лечебно-диагностических манипуляциях загрязненным инструментарием, проведении нестерильным инструментом процедуры маникюра, татуажа, пирсинга, а также при использовании одной иглы разными людьми при употреблении инъекционных наркотиков.

Важно! От момента заражения до появления первых признаков болезни проходит разное время: от 2 – 6 недель при гепатите А, до 2 – 4 и даже 6 месяцев при гепатите В.

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Заболеваемость в Украине

По данным Министерства здравоохранения Украины, около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С и примерно 1 – 2,5% – вирусом гепатита В, тогда как большинство пациентов не знают о своем диагнозе и не получающих терапию.

Самым распространенным типом гепатита по данным ВОЗ является вирусный гепатит В.

Ежегодно в Украине регистрируют около 11 тысяч новых случаев вирусных гепатитов. В течение прошлого, 2020 года хроническую форму вируса гепатита В диагностировали у 773 украинцев, острую форму инфекции обнаружили у 731 человека.

Эти цифры более чем вдвое превышают показатели распространенности вируса гепатита В в странах Европейского Союза.

Что надо знать о вирусе гепатита В

Вероятность того, что инфекция станет хронической, зависит от возраста, когда человек был инфицирован.

Важно знать! У 80 – 90% детей грудного возраста, инфицированных вирусом гепатита В на протяжении первого года жизни, и у 30 – 50%, инфицированных в возрасте до 6 лет, заболевание становится хроническим.

Против гепатита В можно вакцинироваться

Самым действенным способом профилактики вирусного гепатита В является вакцинация. Именно благодаря масштабной вакцинальной программе в мире уменьшилось количество случаев инфицирования среди детей!

Так, по данным ВОЗ, доля детей в возрасте до 5 лет с хронической инфекцией гепатита В уменьшилась до менее 1% в 2019 году по сравнению с примерно 5% в период с 1980 – 2000 годов – до начала компании вакцинации.

Это знаменует собой достижение одной из важнейших задач по ликвидации вирусного гепатита к 2020 году снизить показатель распространенности вирусного гепатита В среди детей в возрасте до 5 лет менее 1%.

Как проявляется гепатит

В начале заболевания гепатит А напоминает грипп и начинается с повышения температуры тела , головной боли, общей слабости, болях в мышцах.

, головной боли, общей слабости, болях в мышцах. Вирус гепатита В проявляет себя не так быстро , обычно это незначительное повышение температуры, боли в суставах, иногда высыпаниями.

, обычно это незначительное повышение температуры, боли в суставах, иногда высыпаниями. Начальные проявления гепатита С могут характеризоваться слабостью и снижением аппетита.

Впрочем уже через несколько дней симптомы заболевания меняются: исчезает аппетит, появляются тяжесть или боль в правом подреберье, тошнота, темнеет моча и обесцвечивается кал.

Желтушность склер, слизистой оболочки рта, а в дальнейшем – кожи, свидетельствуют о переходе болезни в желтушный период.

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Выздоровление от гепатита

Обычно после появления желтухи состояние больных улучшается постепенно, в течение нескольких недель, происходит обратное развитие симптомов. Так протекают острые формы вирусных гепатитов.

Однако, с хроническим течением гепатита, все может быть значительно сложнее – это касается гепатитов B, C и D. Долгосрочными осложнениями этих инфекций являются цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома.

Осложнения гепатита

Вирус гепатита D может инфицировать только тех людей, кто инфицирован вирусом гепатита В. Двойная инфекция может приводить к развитию серьезной болезни.

Вирусный гепатит С в 90% случаев развивается без четко выраженных симптомов болезни и долгое время остается недиагностированным, а потому примерно у 55 – 85% переболевших, развивается хронический гепатит.

Внимание! У людей с хронической инфекцией гепатита С риск цирроза печени составляет 15 – 30% в пределах 20 лет.

Профилактика гепатита