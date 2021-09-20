Женщины могут не знать о симптомах, поскольку они могут быть неявно выраженными. Также многие женщины стесняются проконсультироваться с врачом, ведь стигма, связанная с этими диагнозами, все еще сохраняется.

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Помимо этого, многие симптомы можно недооценивать, но они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Поэтому не стоит стесняться проходить регулярные осмотры, поскольку это может спасти жизнь.

Важно обращать внимание на свое тело и знать, что для вас нормально, а что – нет. Тогда вы сможете заметить предупреждающие признаки или симптомы гинекологического рака,

– отметили в Центре общественного здоровья.

При каких симптомах стоит обратиться к врачу: