Всемирный день онкогинекологии: симптомы, при которых стоит срочно идти к гинекологу
Источник:Центр общественного здоровья
20 сентября отмечается Всемирный день онкогинекологии. Его цель – повысить осведомленность об основных видах гинекологического рака, которые поражают женщин: шейки матки, яичников, матки (эндометрия), влагалища и вульвы.
Женщины могут не знать о симптомах, поскольку они могут быть неявно выраженными. Также многие женщины стесняются проконсультироваться с врачом, ведь стигма, связанная с этими диагнозами, все еще сохраняется.
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Помимо этого, многие симптомы можно недооценивать, но они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Поэтому не стоит стесняться проходить регулярные осмотры, поскольку это может спасти жизнь.
Важно обращать внимание на свое тело и знать, что для вас нормально, а что – нет. Тогда вы сможете заметить предупреждающие признаки или симптомы гинекологического рака,
– отметили в Центре общественного здоровья.
При каких симптомах стоит обратиться к врачу:
- Нетипичные вагинальные кровотечения, в частности: между менструациями, после секса или после наступления менопаузы;
- Нетипичные влагалищные выделения, например: темного цвета, с кровью или неприятным запахом;
- Непонятная боль или дискомфорт в пояснице, в области таза, живота (особенно если она длится более нескольких недель);
- Вздутие, если оно не проходит после менструации, или же если вы чувствуете сытость от небольшого количества пищи;
- Частое мочеиспускание, а также если чувствуете зуд, жжение или боль при мочеиспускании;
- Изменение цвета кожи на вульве, появление пятен, уплотнений, язв или других изменений;
- Изменения менструального цикла, например, месячные более обильные, чем обычно.