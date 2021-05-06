Moderna стала лучшей в номинации "Лучшая новая технология / платформа для вакцины". Об этом сообщает Всемирный конгресс вакцин (World Vaccine Congress Washington).

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Комиссия оцениваемая все известные вакцины

Указано, что в номинации также участвовали препараты BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science.

По каким именно критериям выбирали победителя пока неизвестно.

Также высокую оценку получила вакцина, которую совместно разработали американский фармакологический концерн Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech.

Справка: Всемирный конгресс вакцин является одним из ведущих глобальных конгрессов по вакцинам. Он проходит более 20 лет. Ранее конференции проходили в США, но в связи с пандемией конгресс проходил в онлайн-формате.

Преимущества Moderna

Этот вариант вакцины поможет странам с ограниченными ресурсами получить больше препаратов, несмотря на отсутствие специальных технологий для хранения.

Сейчас нераскрытый флакон можно хранить только в течение одного месяца при температуре около -20 °, что требует специального оборудования, которое не является широко доступным.

Moderna одобрена ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения недавно, 3 мая, одобрила использование вакцины против коронавируса производства Moderna в экстренных случаях. Это в свою очередь делает ее пригодной для вакцинации в рамках COVAX.

Уже через несколько дней американская фармкомпания Moderna предоставит международной инициативе COVAX 500 миллионов доз вакцины против COVID-19. Так что, Украина тоже может рассчитывать на вакцину.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала