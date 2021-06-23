Вши и гниды: что делать, если подхватили педикулез

Головной педикулез – это заболевание, которое появляется, когда вши начинают жить на голове. Вши – это мелкие насекомые размером с клубничную семечку, они живут на волосах человека и питаются кровью.

Как передаются вши

Вши не умеют прыгать или летать, поэтому обычно они передаются при прикосновении головами. Поэтому вши часто распространяются внутри семьи или класса.

Также по теме: Какие болезни передаются через грязные руки

Редко они могут передаваться через предметы, которые соприкасаются с головой

шапки и шарфы;

щетки и расчески;

аксессуары для волос;

наушники;

подушки и полотенца.

В группу риска входят маленькие дети, потому что они во время игры часто прикасаются к другим детям. Домашние животные не участвуют в передаче вшей.

Диагностика педикулеза

Обычно для обнаружения вшей достаточно простого осмотра: врач посмотрит на волосы, может расчесать их, чтобы лучше видеть кожу головы. Если врач не найдет живых гнид (яйца вшей), то вполне возможно, что человек и не инфицирован. То есть у нее есть вши, но яйца они не откладывают, а это значит, что педикулеза нет. В таком случае лечение не требуется.

Вшей можно найти без врача, достаточно попросить другого человека осмотреть волосы после расчесывания: насекомые должны быть заметны невооруженным глазом.

Лечение вшей

Есть два способа лечения вшей: с помощью специальных шампуней и с помощью расчески. Шампуни обычно наносят во время мытья головы и оставляют на 10 – 15 минут. Но некоторые нужно наносить на ночь, поэтому точные инструкции лучше прочитать на бутылке.

Иногда нужно нанести шампунь еще раз через неделю после первой процедуры. Дело в том, что свежие гниды могут выжить во время первого мытья, а так шампунь их уничтожит окончательно.

Осмотр головы проводят на второй-третий день и на седьмой день после последнего использования шампуня, чтобы убедиться, что вшей не осталось.

Шампуни могут не подходить беременным и кормящим женщинам, а также детям младше шести месяцев. Поэтому метод лечения нужно обсудить с врачом.

Еще педикулез можно вылечить вычесыванием. Оно подходит тем, кто не может или не хочет использовать шампунь. Для этого нужна специальная расческа с большим количеством тонких зубцов.