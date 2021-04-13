Усі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу, – МОЗ
В Україні з 13 квітня почалася вакцинація новим препаратом CoronaVac. Наразі з Китаю Україна отримала 2 мільйони доз цього препарату.
Источник:МОЗ
Вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech щеплюватимуть маломобільні групи населення. Усе через особливі умови транспортування, які є дещо простішими, ніж у вакцини Covishіeld.
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Кого вакцинують препаратом CoronaVac
- освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році;
- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
- співробітників патрульної поліції.
За кожним щепленим одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.
Усі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19,
– зазначають у МОЗ.
Термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.
Умови зберігання вакцини
Перевозити та зберігати препарат можна при температурі +2..8, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортуватимуть вакцину в спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.
Що відомо про цю вакцину
- В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. Зареєструвало цю вакцину МОЗ зовсім нещодавно – 10 березня.
- Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.
- У січні 2021 року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%.
- Сам Китай визнав, що препарат має низьку ефективність.
- Водночас видання Bloomberg пише, що Sinovac стовідсотково ефективна для запобігання важких випадків.
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