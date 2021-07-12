Вскоре человечество получит вакцину против гепатита C

В 2022 году стартует первая фаза клинических испытаний против гепатита C. Ее планируют начать использовать для наиболее уязвимых групп населения с 2026 года.

Хотя гепатит C излечимая болезнь, его бессимптомное течение приводит к поздней диагностике, что значительно снижает успешность результата. Согласно подсчетам, экономическая выгода от внедрения вакцины против гепатита C будет колоссальной.

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Проблема заключается в том, что некоторые инфицированные не знают о своем инфицировании гепатитом C. И со временем болезнь приводит к циррозу и раку печени.

Ежегодно вирусом гепатита C инфицируются до 2 миллионов новых пациентов. Суммарно в мире насчитано около 70 миллионов носителей вируса. А смертность от болезни составляет около 400 тысяч в год.

Потенциальную вакцину против болезни разработал Майкл Хоутон, который в 1989 году получил Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита C. Сейчас его команда работает над созданием вакцины, которая нацелена на производство различных антител. Ее цель – заблокировать для вируса любые возможности для уклонения от иммунного ответа.

Перед учеными и врачами поставили задачу снизить уровень инфицирования вирусом на 90% и смертность от болезни на 65% к 2030 году. Целевые противовирусные препараты играют важную роль в достижении этих целей, однако разработка вакцины необходима для эффективной профилактики вирусной инфекции.

Мы разрабатываем адъювантную рекомбинированную вакцину, которая будет индуцировать выработку антител к множеству нейтрализующих эпитопов, чтобы затруднить уклонение вируса от иммунного ответа,

– объяснили авторы исследования.

Со следующего года ученые планируют запуск первой фазы клинических испытаний, которые должны завершиться к 2026 – 2027 годов. Если все пройдет удачно, быстрее всего препарат планируют внедрить для самых уязвимых групп населения. Затем ученые будут исследовать эффективность препарата на детях, родившихся от матерей с вирусом гепатита C.

Какие защититься от гепатита C:

Источник: ВОЗ