Вскоре человечество получит вакцину против гепатита C
Источник:EurekAlert
В 2022 году стартует первая фаза клинических испытаний против гепатита C. Ее планируют начать использовать для наиболее уязвимых групп населения с 2026 года.
Хотя гепатит C излечимая болезнь, его бессимптомное течение приводит к поздней диагностике, что значительно снижает успешность результата. Согласно подсчетам, экономическая выгода от внедрения вакцины против гепатита C будет колоссальной.
К теме Опасный гепатит: как выявить и предотвратить инфицирование
Проблема заключается в том, что некоторые инфицированные не знают о своем инфицировании гепатитом C. И со временем болезнь приводит к циррозу и раку печени.Ежегодно вирусом гепатита C инфицируются до 2 миллионов новых пациентов. Суммарно в мире насчитано около 70 миллионов носителей вируса. А смертность от болезни составляет около 400 тысяч в год.
Потенциальную вакцину против болезни разработал Майкл Хоутон, который в 1989 году получил Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита C. Сейчас его команда работает над созданием вакцины, которая нацелена на производство различных антител. Ее цель – заблокировать для вируса любые возможности для уклонения от иммунного ответа.
Перед учеными и врачами поставили задачу снизить уровень инфицирования вирусом на 90% и смертность от болезни на 65% к 2030 году. Целевые противовирусные препараты играют важную роль в достижении этих целей, однако разработка вакцины необходима для эффективной профилактики вирусной инфекции.
Мы разрабатываем адъювантную рекомбинированную вакцину, которая будет индуцировать выработку антител к множеству нейтрализующих эпитопов, чтобы затруднить уклонение вируса от иммунного ответа,
– объяснили авторы исследования.
Со следующего года ученые планируют запуск первой фазы клинических испытаний, которые должны завершиться к 2026 – 2027 годов. Если все пройдет удачно, быстрее всего препарат планируют внедрить для самых уязвимых групп населения. Затем ученые будут исследовать эффективность препарата на детях, родившихся от матерей с вирусом гепатита C.
Какие защититься от гепатита C:
Источник: ВОЗ
- соблюдайте гигиену рук;
- следите за безопасным осуществлением медицинских инъекций;
- донорскую кровь следует тестировать на гепатиты B и C;
- повысить информированность медицинского персонала о путях инфицирования гепатитом C;
- правильно и регулярно использовать презервативы;
- употреблять термически обработанную пищу, хорошо мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень, кипятить воду, не пить из открытых источников.