В период с 19 по 21 января Украина должна отправить в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления британского штамма коронавируса.

Украина отправит образцы из-за призыва ВОЗ ко всем странам начать исследование циркуляции нового "британского" штамма на своих территориях. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Виктор Ляшко "Первые образцы планируются к отправке 19 – 21 января 2021 года в определенную лабораторию ВОЗ, которая функционирует на базе Клиники Шарите (Берлин, Германия). Образцы будут отобраны до 14 января у больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, зарегистрированных на территориях со значительным уровнем распространения инфекции".

Кого будут тестировать на наличие британского штамма коронавируса:

Больных с тяжелым течением COVID-19,

Пациентов с коронавирусом или подозрением на коронавирус с опытом путешествия в Великобританию.

Ляшко добавил, что отобранные образцы будут хранить при температуре -70 °С и ниже. Но их нельзя повторно размораживать и замораживать.

Всего в 2021 году Украина будет отправлять в лабораторию ВОЗ 150 – 200 образцов в месяц для определения британского штамма COVID-19.



Новый штамм коронавируса / Инфографика 24 канала