Вскоре Украина отправит в ВОЗ первые образцы для выявления британского штамма COVID-19
В период с 19 по 21 января Украина должна отправить в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления британского штамма коронавируса.
Украина отправит образцы из-за призыва ВОЗ ко всем странам начать исследование циркуляции нового "британского" штамма на своих территориях. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Виктор Ляшко
"Первые образцы планируются к отправке 19 – 21 января 2021 года в определенную лабораторию ВОЗ, которая функционирует на базе Клиники Шарите (Берлин, Германия). Образцы будут отобраны до 14 января у больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, зарегистрированных на территориях со значительным уровнем распространения инфекции".
Кого будут тестировать на наличие британского штамма коронавируса:
- Больных с тяжелым течением COVID-19,
- Пациентов с коронавирусом или подозрением на коронавирус с опытом путешествия в Великобританию.
Ляшко добавил, что отобранные образцы будут хранить при температуре -70 °С и ниже. Но их нельзя повторно размораживать и замораживать.
Всего в 2021 году Украина будет отправлять в лабораторию ВОЗ 150 – 200 образцов в месяц для определения британского штамма COVID-19.
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