Новый штамм имеет три мутации белка

Новое исследование провели ученые из Вашингтонского университета на базе лаборатории Vir Biotechnology из Сан-Франциско. Оказалось, что новый вариант имеет 3 мутации белка с шипами, которые он использует для ослабления действия имеющихся вакцин до 70%.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, мутации штамма разрушают нейтрализованные антитела, которые вырабатываются такими вакцинами, как Pfizer и Moderna, и защищают от инфекции.

Детали исследования

Кроме того, ученые обнаружили, что спаечные мутации также могут снизить качество и продолжительность естественных антител, которые иммунитет человека формирует после преодоления коронавирусной инфекции.

Таким образом, эффективность вакцин, которые представлены сейчас, может быть снижена на 50 -70%.

Важно! Также ученые зафиксировали, что в одном из белков-шипов мутация ослабила 14 из 34 безопасных для вакцинации антител – это опять же свидетельствует о том, что защита от вакцин может быть значительно ниже.

В настоящее время ученые особое внимание уделяют изучению мутации коронавируса, ведь некоторые из них уже показали значительно более высокие показатели репликации и быстрые темпы распространения.

А вот, действуют ли против них вакцины, которые есть на рынке до сих пор доподлинно неизвестно. Очевидно, что не все препараты способны обеспечить такую же защиту против мутаций, как против изначальной версии COVID-19.

Что известно о штаммах COVID-19 и эффективности вакцин против них

Сейчас наибольшее беспокойства вызвал вариант Дельта, который впервые зафиксировали в Индии. В частности, Всемирная организация здравоохранения объявила штамм угрозой. Поэтому, в мире начали принимать дополнительные карантинные и эпидемиологические меры, чтобы противодействовать стремительному распространению штамма. Впрочем, штамм Дельта уже зафиксировали в более ста странах.

Что касается эффективности вакцин против индийского штамма, то сейчас о противодействии своих вакцин против мутации заявили компании Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Впрочем, израильские ученые таки заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer против варианта Дельта. При этом, согласно данным министерства здравоохранения Израиля, эффективность вакцины против тяжелой болезни и госпитализации остается на уровне 93%.