Вслед за президентом: Орбан сделал прививку китайской вакциной от COVID-19
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сделали прививку от коронавируса. Для вакцинации использовали препарат китайского производителя Sinopharm.
Источник:фейсбук Виктора Орбана
Это произошло в воскресенье, 28 февраля. Ранее премьер заявил о "самых тяжелых 2 неделях" пандемии COVID-19 в стране.
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Я вакцинирован,
– написал Орбан.
В Венгрии, кроме китайской, также одобрили российскую вакцину "Спутник V". В то же время почему министру вкололи именно препарат Sinopharm, а не Pfizer, Moderna и AstraZeneca (которые одобрили в ЕС), пока неизвестно.
Премьер Венгрии вакцинировался / Фото из фейсбука Орбана
Орбан вакцинировался китайским препаратом / Фото из фейсбука Орбана
Вакцинация президента Венгрии
Вакциной Sinopharm 27 февраля вакцинировался президент Венгрии Янош Адер. Он выразил надежду, что вскоре страна победит коронавирус и "пандемия останется позади".
Какова ситуация с коронавирусом в Венгрии
- По состоянию на воскресенье, 28 февраля 2021 года в Венгрии зафиксировали 428 599 зараженных коронавирусом.
- Из них умерли – 14 974 человека, в то же время выздоровели 321 128 больных.
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