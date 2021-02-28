Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сделали прививку от коронавируса. Для вакцинации использовали препарат китайского производителя Sinopharm.

Это произошло в воскресенье, 28 февраля. Ранее премьер заявил о "самых тяжелых 2 неделях" пандемии COVID-19 в стране.

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Я вакцинирован,

– написал Орбан.

В Венгрии, кроме китайской, также одобрили российскую вакцину "Спутник V". В то же время почему министру вкололи именно препарат Sinopharm, а не Pfizer, Moderna и AstraZeneca (которые одобрили в ЕС), пока неизвестно.



Премьер Венгрии вакцинировался / Фото из фейсбука Орбана



Орбан вакцинировался китайским препаратом / Фото из фейсбука Орбана

Отметим! Венгрия на этой неделе стала первой страной Европейского Союза, которая начала вакцинацию китайским препаратом – несмотря на то, что он пока не был одобрен на уровне ЕС.

Вакцинация президента Венгрии

Вакциной Sinopharm 27 февраля вакцинировался президент Венгрии Янош Адер. Он выразил надежду, что вскоре страна победит коронавирус и "пандемия останется позади".

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