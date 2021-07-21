Прогнозы относительно снижения заболеваемости коронавируса на оккупированном полуострове совсем неутешительные. Об этом сообщил так называемый заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.
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Наибольшая нагрузка – до 400 человек в сутки. Прежде всего "страдают" амбулатория и стационар.
Сейчас загрузки у нас около 3 000 (человек – 24 канал), к сожалению, коечный фонд свободен на примерно 10%,
– сказал "чиновник".
По его словам, тенденции к снижению заболеваемости пока нет. Также так называемая власть не видит выхода из ситуации.
"Мы не видим, почему бы заболеваемость могла бы снизиться. Мы оцениваем ситуацию и видим, как соблюдаются различные противоэпидемические мероприятия, в том числе в транспорте, как соблюдается масочный режим и социальная дистанция", – сказал Лясковский.
Кроме этого, как сообщили в группе "Информационное сопротивление", в больницах и аптеках оккупированного Крыма также наблюдали острый дефицит лекарств.
Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму
- По состоянию на 17 июля, с начала пандемии на полуострове обнаружили более 55 тысяч больных коронавирусом, более чем 1,6 тысячи из них – умерли, но 47 тысяч уже преодолели недуг.
- Прививку против недуга сделали 380 тысяч жителей полуострова.
- По состоянию на 21 июля на полуострове болезнь диагностировали у 75 051 человека. К сожалению, умерли 2 472 человека, выздоровели – 64 514 больных.
- 17 июля в оккупированном Крыму обнаружили наибольшее количество новых случаев коронавируса – 409. Это был рекордный показатель с начала пандемии. С этого времени показатели остаются высокими.
- Такие данные сообщает так называемая администрация полуострова. Подозреваем, что настоящие цифры несколько отличаются.