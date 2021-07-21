Прогнозы относительно снижения заболеваемости коронавируса на оккупированном полуострове совсем неутешительные. Об этом сообщил так называемый заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.

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Наибольшая нагрузка – до 400 человек в сутки. Прежде всего "страдают" амбулатория и стационар.

Сейчас загрузки у нас около 3 000 (человек – 24 канал), к сожалению, коечный фонд свободен на примерно 10%,

– сказал "чиновник".

По его словам, тенденции к снижению заболеваемости пока нет. Также так называемая власть не видит выхода из ситуации.

"Мы не видим, почему бы заболеваемость могла бы снизиться. Мы оцениваем ситуацию и видим, как соблюдаются различные противоэпидемические мероприятия, в том числе в транспорте, как соблюдается масочный режим и социальная дистанция", – сказал Лясковский.

Кроме этого, как сообщили в группе "Информационное сопротивление", в больницах и аптеках оккупированного Крыма также наблюдали острый дефицит лекарств.

Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму