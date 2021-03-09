Городские больницы Ивано-Франковска переполнены больными COVID-19 из-за вспышки заболеваемости. Только с начала марта 2021 года там подтвердили более тысячи случаев инфицирования.

Руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко рассказала, что сейчас в нескольких реанимационных отделениях Центральной городской клинической больницы 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В то же время почти 70–80% из них нуждаются в кислородной терапии.

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Городская клиническая больница заполнена больными на 112%. Только в течение суток 8 марта туда госпитализировали 33 пациентов, 20 из которых имеют пневмонию.

Примерно 12% всех госпитализированных являются жителями районных центров. Из-за этого, когда в больницу привозят больного в тяжелом состоянии, других пациентов приходится практически выселять вкоридор.

Когда привозят больного и положение обязывает медика класть его на кислородную койку, пациента, который находился там ранее и может временно быть без кислорода, переводят в любое другое место, в том числе и рядом с палатой,

– рассказал руководитель городской клинической больницы Тарас Василик.

Ситуация остается обостренной

Еще тяжелее ситуация в Центральной городской клинической больнице. Сейчас там находится 407 пациентов. Такой показатель составляет 110% от всего количества мест, которые развернули в больнице и перинатальном центре.

Полностью заполнены даже 40 дополнительных коек в областном кардиоцентре. Сейчас резервов для других коек нет. Такая же ситуация и с персоналом.

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Заместитель директора ЦГКБ Владимир Вовчук рассказал, что на сегодня в больнице привлекли все резервы. По его словам, там дежурят интерны, а из 7 отделений в 2 на выходных дежурства закрывали хирурги, кардиохирурги и представители других нетерапевтических специальностей.

Мэр призывает привлечь областные больницы

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что в медучреждениях города нужно на некоторое время полностью прекратить ургентную госпитализацию больных, которые не заражены коронавирусом. В частности, их планируют перенаправлять в областные больницы.

Почти пустые заведения областного подчинения. Почему сегодня не обустраивают на уровне области дополнительные места в тех заведениях, где можно развернуть дополнительные точки,

– заявил глава города.

Стоит заметить, что в течение прошлой недели от COVID-19 там умерли 28 человек. В Ивано-Франковске такой показатель является рекордным с начала пандемии.