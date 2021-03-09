Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: в каком состоянии больные и что происходит в больницах
Городские больницы Ивано-Франковска переполнены больными COVID-19 из-за вспышки заболеваемости. Только с начала марта 2021 года там подтвердили более тысячи случаев инфицирования.
Источник:24 канал
Руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко рассказала, что сейчас в нескольких реанимационных отделениях Центральной городской клинической больницы 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В то же время почти 70–80% из них нуждаются в кислородной терапии.
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Городская клиническая больница заполнена больными на 112%. Только в течение суток 8 марта туда госпитализировали 33 пациентов, 20 из которых имеют пневмонию.
Примерно 12% всех госпитализированных являются жителями районных центров. Из-за этого, когда в больницу привозят больного в тяжелом состоянии, других пациентов приходится практически выселять вкоридор.
Когда привозят больного и положение обязывает медика класть его на кислородную койку, пациента, который находился там ранее и может временно быть без кислорода, переводят в любое другое место, в том числе и рядом с палатой,
– рассказал руководитель городской клинической больницы Тарас Василик.
Ситуация остается обостренной
Еще тяжелее ситуация в Центральной городской клинической больнице. Сейчас там находится 407 пациентов. Такой показатель составляет 110% от всего количества мест, которые развернули в больнице и перинатальном центре.
Полностью заполнены даже 40 дополнительных коек в областном кардиоцентре. Сейчас резервов для других коек нет. Такая же ситуация и с персоналом.
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Заместитель директора ЦГКБ Владимир Вовчук рассказал, что на сегодня в больнице привлекли все резервы. По его словам, там дежурят интерны, а из 7 отделений в 2 на выходных дежурства закрывали хирурги, кардиохирурги и представители других нетерапевтических специальностей.
Мэр призывает привлечь областные больницы
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что в медучреждениях города нужно на некоторое время полностью прекратить ургентную госпитализацию больных, которые не заражены коронавирусом. В частности, их планируют перенаправлять в областные больницы.
Почти пустые заведения областного подчинения. Почему сегодня не обустраивают на уровне области дополнительные места в тех заведениях, где можно развернуть дополнительные точки,
– заявил глава города.
Стоит заметить, что в течение прошлой недели от COVID-19 там умерли 28 человек. В Ивано-Франковске такой показатель является рекордным с начала пандемии.
COVID-19 на Прикарпатье: коротко
- Ивано-Франковская область сейчас находится в красной зоне карантина. Все из-за того, что там зафиксировали значительную вспышку заболеваемости коронавирусом.
- Во многих медицинских учреждениях области нет мест в больницах.
- В то же время в Ивано-Франковске подтвердили 2 случая "британского" штамма COVID-19.
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