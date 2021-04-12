Индия приостановила экспорт препарата Ремдесивир, что применяется при лечении от коронавируса, из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19. В Минздраве страны сообщают, что за минувшие сутки зафиксировали более 168 тысяч новых больных, а 904 человека умерли.

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Всего с начала пандемии в Индии коронавирусом заболели около 13,53 миллиона человек. Из-за роста уровня заболеваемости – вырос спрос на инъекционный препарат Ремдесивир в Индии.

Да, в Индии до сих пор этот препарат активно использовался для лечения пациентов с коронавирусом.

Правительство запретило экспорт инъекционного "Ремдесивира" и его активных фармацевтических ингредиентов, пока ситуация не улучшится,

– заявил правительство Индии.

Напомним, что согласно договору с Gilead Sciences (США), семь индийских компаний производят инъекционный Ремдесивир. Препарат, который разрабатывали для борьбы с вирусом Эбола, одобрили в США и Евросоюзе.

К слову, в октябре 2020 года ВОЗ назвала Ремдесивир неэффективным, в Европейском обществе интенсивной терапии призвали не давать препарат больным в тяжелой форме.