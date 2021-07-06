Этот пансионат расположен на улице Рылеева, 4а. О возгорании сообщили 2 июля.
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Сколько инфицированных и умерших
Умерли 5 подопечных пансионата, то есть все они являются пожилыми людьми. Всего в заведении заболели 14 человек.
Среди них инфицирован был только 1 работник пансионата. Специалисты Областного центра контроля и профилактики заболеваний начали там проводить противоэпидемические меры.
Однако в сообщении отметили, что в области хорошая динамика коронавируса. Количество инфицированных там стабильно уменьшается с каждым днем.