Этот пансионат расположен на улице Рылеева, 4а. О возгорании сообщили 2 июля.

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Сколько инфицированных и умерших

Умерли 5 подопечных пансионата, то есть все они являются пожилыми людьми. Всего в заведении заболели 14 человек.

Среди них инфицирован был только 1 работник пансионата. Специалисты Областного центра контроля и профилактики заболеваний начали там проводить противоэпидемические меры.

Однако в сообщении отметили, что в области хорошая динамика коронавируса. Количество инфицированных там стабильно уменьшается с каждым днем.

Обратите внимание! Двое украинских политзаключенных в России Сервет Газиев и Эрфан Османов могли заболеть COVID-19. Пленники Кремля не могли прийти на заседание суда из-за высокой температуры. На суде зачитали справку из СИЗО за 24 июня, где говорится, что у мужчин ОРВИ. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.