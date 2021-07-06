Умерли несколько стариков: обнаружили вспышку COVID-19 в пансионате в Кривом Роге

В Кривом Роге зафиксировали вспышку коронавируса в пансионате для пожилых людей "Забота любимых". Сейчас там уже умерли несколько жителей учреждения.

Этот пансионат расположен на улице Рылеева, 4а. О возгорании сообщили 2 июля.

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Сколько инфицированных и умерших

Умерли 5 подопечных пансионата, то есть все они являются пожилыми людьми. Всего в заведении заболели 14 человек.

Среди них инфицирован был только 1 работник пансионата. Специалисты Областного центра контроля и профилактики заболеваний начали там проводить противоэпидемические меры.

Однако в сообщении отметили, что в области хорошая динамика коронавируса. Количество инфицированных там стабильно уменьшается с каждым днем.