Вспышка коронавируса в Ухане начался быстрее, чем считали, – ВОЗ
Члены миссии ВОЗ, которые исследовали возникновение COVID-19 в китайском городе Ухань, обнаружили свидетельства того, что эпидемия могла начаться раньше, чем считали. Теперь специалисты ищут доступ к образцам крови, который Китай пока не предоставил им.
Источник:CNN
Миссия Всемирной организации здравоохранения в Китае обнаружила несколько признаков широкого распространения коронавируса в Ухане в 2019 году. Об этом рассказал следователь миссии Питер Бен Эмбарек.
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Когда в Ухане началась эпидемия
Специалисты выяснили, что более десятка штаммов вируса существовали в Ухане уже в декабре 2019 года. Они пообщались с первым пациентом, об инфицировании которого заявили чиновники. 40-летний офисный работник сказал, что рассказал о своем заражении еще 8 декабря. Кстати, ни одной истории путешествий у него не было.
Вирус широко циркулировал в декабре в Ухане, что является новой находкой,
– заявил Эмбарек.
В декабря 2019 года китайские ученые представили 174 случая коронавируса в районе Ухань и за его пределами. Из них 100 были подтверждены лабораторными тестами, 74 – путем клинического диагноза заболевания пациента.
Это означает, что врачи обнаруживали только тех людей, которые болели коронавирусом в тяжелой форме. Поэтому если учесть и потенциально легкое течение заболевания, то к концу 2019 года в Ухане были по крайней мере 1 000 больных COVID-19.
Кроме того, по словам Эмбарека, специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса, которые существовали в декабре. Их отслеживание может помочь установить географию и время распространения коронавируса до вспышки.
Что известно о начале пандемии
- 31 декабря 2019 года Китай сообщил о первых больных пневмонией неизвестного происхождения.
- Согласно данным ВОЗ, какие организации предоставил Пекин, первые клинические проявления у больных появились 8 декабря.
- Однако в правительственных записках за 17 ноября 2019 года есть информация о 55-летнем жителе провинции Хубэй, который заразился неизвестным вирусом.
- Сначала ученые считали, что коронавирус появился на рынке морепродуктов в Ухане. Однако специалисты ВОЗ заявили, что невозможно исследовать то, как возбудитель коронавируса попал на рынок.
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