Члены миссии ВОЗ, которые исследовали возникновение COVID-19 в китайском городе Ухань, обнаружили свидетельства того, что эпидемия могла начаться раньше, чем считали. Теперь специалисты ищут доступ к образцам крови, который Китай пока не предоставил им.

Миссия Всемирной организации здравоохранения в Китае обнаружила несколько признаков широкого распространения коронавируса в Ухане в 2019 году. Об этом рассказал следователь миссии Питер Бен Эмбарек.

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Когда в Ухане началась эпидемия

Специалисты выяснили, что более десятка штаммов вируса существовали в Ухане уже в декабре 2019 года. Они пообщались с первым пациентом, об инфицировании которого заявили чиновники. 40-летний офисный работник сказал, что рассказал о своем заражении еще 8 декабря. Кстати, ни одной истории путешествий у него не было.

Вирус широко циркулировал в декабре в Ухане, что является новой находкой,

– заявил Эмбарек.

В декабря 2019 года китайские ученые представили 174 случая коронавируса в районе Ухань и за его пределами. Из них 100 были подтверждены лабораторными тестами, 74 – путем клинического диагноза заболевания пациента.

Это означает, что врачи обнаруживали только тех людей, которые болели коронавирусом в тяжелой форме. Поэтому если учесть и потенциально легкое течение заболевания, то к концу 2019 года в Ухане были по крайней мере 1 000 больных COVID-19.

Кроме того, по словам Эмбарека, специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса, которые существовали в декабре. Их отслеживание может помочь установить географию и время распространения коронавируса до вспышки.

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