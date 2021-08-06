Вспышка может быть в любой момент: Ляшко о ситуации с COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что сейчас в Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19. Так, новую вспышку можно ожидать в любой момент.

Причина – Дельта

В эфире одного телеканала глава Минздрава сказал, что из-за штамма новая вспышка может возникнуть в любой момент.

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Ляшко в очередной раз напомнил, что Дельта значительно интенсивнее, чем предыдущие варианты коронавируса.

Виктор Ляшко “Сегодня у нас есть штамм Дельта – он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку, поэтому вспышка может быть в любой момент”.

Он добавил, что нынешняя динамика заболеваемости практически идентична той, что была в прошлом году.

Виктор Ляшко вспомнил, что до конца августа 2020 года в стране регистрировали около 2,5 тысячи случаев.

В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре,

– добавил Ляшко.

Три сценария новой волны COVID-19

В Министерстве здравоохранения нарабатывают 3 плана течения третьей волны коронавируса: оптимальный, умеренный и пессимистичный. Сейчас ведомство готовит места "с кислородом".

Сейчас ведомство готовит места "с кислородом". За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1081 человек – несколько дней в стране растет заболеваемость.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 2 257 478 человек. Жертвами недуга стали 53 065 граждан страны.

Штамм Дельта подтвердили в 150 случаях инфицирования. В частности, 52 случая – в Тернополе.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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