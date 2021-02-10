В студенческом общежитии Луцкого национального технического университета вспыхнул сальмонеллез. В больницы были госпитализированы 5 студентов.

Госпитализированные студенты находятся в состоянии средней тяжести. Они поступили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

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Результаты бактериологического обследования установили наличие сальмонеллы.

В столовых и других заведениях общественного питания пациенты не питались. Эпидемиологи уже провели эпидемиологическое расследование.

Сальмонеллез – что это? Это заболевание из группы кишечных инфекций, которые передаются от животных, больного человека или носителя инфекции фекально-оральным путем. Палочка рода сальмонелл очень устойчива к воздействию факторов внешней среды и способна выживать при достаточно высоких температурах. Источником заражения являются в основном животные и птицы.

Причины возгорания сальмонеллеза в общежитии Луцка

Вспышка имеет бытовой характер.

Больные употребляли мясные блюда домашнего приготовления.

Студенты рассказали, что пища хранилась в холодильнике.

В сообщении лабораторного центра также говорится, что уровень сальмонеллеза в области растет и это "стало серьезной угрозой эпидемблагополучия населения".

Согласно данным факторного анализа, 22% пациентов связывают возникновение заболевания с употреблением мясных продуктов, 38% – с употреблением яиц, 21% – с употреблением кулинарных изделий.