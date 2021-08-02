Коронавирус не встраивается в ДНК
Окончательные выводы сделали ученые из Квинслендского университета, которые не нашли подтверждения проникновения SARS-CoV-2 в геном человека.
К теме Препараты от Pfizer и Moderna подорожали для ЕС: сколько стоит 1 доза вакцины от COVID-19
Нет никаких доказательств того, что SARS-CoV-2 или вакцины Pfizer и AstraZeneca проникают в ДНК,
– говорится в сообщении на сайте университета.
Ученые опровергли гипотезу "изменения ДНК", которая вызвала панику в отношении вакцин против COVID-19.
Почему произошла путаница
В мае 2021 года ученые из Массачусетского технологического института заявили, что РНК коронавирус в инфицированных клетках человека может подвергаться обратной транскрипции и встраиваться в геном. Препринт исследования вызвал множество критических отзывов, однако позже был опубликован в PNAS (ведущем американском научном журнале).
Впрочем другие ученые продолжили изучать РНК SARS-CoV-2 и обнаружили, что на самом деле он никоим образом не встраивается в геном и не вызывает необратимые мутации.
Новые заявления основаны на экспериментах на культурах клеток, инфицированных SARS-CoV-2. Ни в одном образце встраивания SARS-CoV-2 не обнаружено,
– резюмировали ученые.