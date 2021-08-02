Встраивается ли коронавирус в ДНК: ученые опубликовали окончательные данные

Ранее ученые из Массачусетского технологического института заявили, что коронавирус встраивается в геном человека и поэтому, вероятно, РНК вируса определяется в ПЦР-тестах даже у людей, которые выздоровели от коронавируса. Теперь же команда американских исследователей это опровергла.

Коронавирус не встраивается в ДНК

Окончательные выводы сделали ученые из Квинслендского университета, которые не нашли подтверждения проникновения SARS-CoV-2 в геном человека.

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Нет никаких доказательств того, что SARS-CoV-2 или вакцины Pfizer и AstraZeneca проникают в ДНК,

– говорится в сообщении на сайте университета.

Ученые опровергли гипотезу "изменения ДНК", которая вызвала панику в отношении вакцин против COVID-19.

Почему произошла путаница

В мае 2021 года ученые из Массачусетского технологического института заявили, что РНК коронавирус в инфицированных клетках человека может подвергаться обратной транскрипции и встраиваться в геном. Препринт исследования вызвал множество критических отзывов, однако позже был опубликован в PNAS (ведущем американском научном журнале).

Впрочем другие ученые продолжили изучать РНК SARS-CoV-2 и обнаружили, что на самом деле он никоим образом не встраивается в геном и не вызывает необратимые мутации.

Новые заявления основаны на экспериментах на культурах клеток, инфицированных SARS-CoV-2. Ни в одном образце встраивания SARS-CoV-2 не обнаружено,

– резюмировали ученые.

Это означает, что не стоит беспокоиться о том, что вирус или вакцины изменяют ДНК человека.