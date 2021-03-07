Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 6 марта, от осложнений болезни умер один из работников ВСУ.

Всего инфекция унесла жизни 49 бойцов Вооруженных сил. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 63 случая заражения COVID-19.

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Что известно об умершем

Работник Вооруженных сил находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Он получил положительный результат теста на коронавирус 16 февраля 2021 года.

Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.

Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 17 человек. Остальные 56 новых инфицированных находятся на лечении дома.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ

По состоянию на 7 марта коронавирусом болеет 1 269 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 16 218 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 49 человек.

Сейчас на изоляции находится 344 человека.

Вакцинация от коронавируса в ВСУ

С начала кампании вакцинации в Вооруженных силах 2 376 человек получили первую дозу прививки. Из них 488 – военные медики.

За прошедшие сутки, 6 марта, от COVID-19 привито 704 человека.

Обратите внимание! В медицинском штабе призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены. Это поможет уберечь себя и свою семью от инфицирования.

Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 7 марта

С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 401 228 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 1 196 520 пациентов, 27 022 – умерли.

За прошедшие сутки, 6 марта, выявили 7 167 новых больных – 466 детей и 172 медицинских работников.

За последние 24 часа госпитализировали в больницы 3 956 человек.



Как записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине / Инфографика 24 канала