В рядах ВСУ очередная потеря от коронавируса: детали
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 12 февраля, зафиксировали 48 случаев заражения COVID-19 среди военных.
Источник:Командування Медичних сил ЗСУ
От осложнений болезни 12 февраля скончался один работник Вооруженных сил. Всего инфекция унесла жизни 44 бойцов ВСУ.
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Что известно об умершем
Работник Вооруженных сил находился на стационарном лечении в Центральной городской больнице Ивано-Франковска. Он получил положительный результат теста на коронавирус 30 января 2021 года. Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.
Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 18 человек. Остальные 26 новых инфицированных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Ситуация с COVID-19 в ВСУ
По состоянию на 13 февраля коронавирусом болеют 543 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 15 409 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 44 человек.
Сейчас на изоляции находится 114 человек.
Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 13 февраля
- С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 268 049 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 1 112 299 пациентов, 24 285 – умерли.
- За прошедшие сутки, 12 февраля, обнаружили 5 182 новых больных – 330 детей и 226 медицинских работников.
- За последние 24 часа госпитализировали в больницы 1 889 человек.
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