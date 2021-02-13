Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 12 февраля, зафиксировали 48 случаев заражения COVID-19 среди военных.

От осложнений болезни 12 февраля скончался один работник Вооруженных сил. Всего инфекция унесла жизни 44 бойцов ВСУ.

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Что известно об умершем

Работник Вооруженных сил находился на стационарном лечении в Центральной городской больнице Ивано-Франковска. Он получил положительный результат теста на коронавирус 30 января 2021 года. Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.

Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 18 человек. Остальные 26 новых инфицированных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ

По состоянию на 13 февраля коронавирусом болеют 543 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 15 409 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 44 человек.

Сейчас на изоляции находится 114 человек.

Обратите внимание! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего COVID-19 распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с ближними. Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности.

Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 13 февраля