Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 15 апреля, от осложнений болезни умер один из работников ВСУ.

В целом инфекция унесла жизни 72 бойцов Вооруженных сил. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 144 случая заражения COVID-19.

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Что известно об умершем

Работник ВСУ находился на лечении в КНП "Больница интенсивного лечения Боярского городского совета".

Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.

Кроме этого, за минувшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 21 человека. Другие 123 новых инфицированных находятся на лечении дома.

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах

По состоянию на 16 апреля коронавирусом болеют 2 424 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 21 225 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 72 человек.

Сейчас на изоляции находится 752 человека.

Вакцинация от коронавируса в ВСУ

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 38 810 человек получили первую дозу прививки. Из них 2 998 – военные медики.

За прошедшие сутки, 15 апреля, против COVID-19 привито 1 183 человека.

Обратите внимание! В медицинском штабе призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены. Это поможет уберечь себя и свою семью от инфицирования.