Коронавирус продолжает распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 18 апреля, от осложнений инфекции умерли двое работников ВСУ.

В целом смертельная болезнь унесла жизни 74 бойцов Вооруженных сил. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 6 случаев заражения COVID-19.

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Что известно об умерших

Работники ВСУ находились на лечении в Военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и Винницкой городской клинической больнице.

Несмотря на проведенный курс терапии, состояние здоровья инфицированных ухудшилось. Их не смогли спасти.

Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 3 человек. Остальные 3 новых больных находятся на лечении дома.

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах

По состоянию на 19 апреля коронавирусом инфицированы 2 267 украинских военных. С начала пандемии победить COVID-19 смогли 21 534 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 74 человек.

Сейчас на изоляции находятся 428 человек.

Вакцинация от коронавируса в ВСУ

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 41 266 человек получили первую дозу прививки. Из них 3 065 – военные медики.

За прошедшие сутки, 18 апреля, против COVID-19 привиты 128 человек.

Обратите внимание! В медицинском штабе призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены. Это поможет уберечь себя и свою семью от инфицирования.