Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 26 февраля, зафиксировали 115 случаев заражения COVID-19 среди военных.

Эпидемическая ситуация в ВСУ

В украинской армии сейчас 784 человека болеют смертельной инфекцией. На изоляции и самоизоляции находится 125 человек.

Читайте также Новости о COVID-19 в Украине и мире: Pfizer можно хранить в обычных условиях, ограничения ЕС

За время пандемии уже выздоровели 15 937 военных, летальных случаев – 45. За прошедшие сутки зарегистрировали 115 новых случаев.

Из них госпитализировали 18 человек:

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Полтавский военный госпиталь – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Житомирский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;

Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ” – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Херсонский, Николаевский и Мукачевский военные госпитали, 59 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, им назначено необходимое лечение.

Важно! Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины отмечает, что стоит соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и общие правила карантина, чтобы обезопасить себя и своих близких от болезни.

Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 27 февраля