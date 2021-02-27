COVID-19 стремительно распространяется среди военных: в ВСУ более 100 больных в сутки
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 26 февраля, зафиксировали 115 случаев заражения COVID-19 среди военных.
Источник:Командование Медицинских сил ВСУ
Эпидемическая ситуация в ВСУ
В украинской армии сейчас 784 человека болеют смертельной инфекцией. На изоляции и самоизоляции находится 125 человек.
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За время пандемии уже выздоровели 15 937 военных, летальных случаев – 45. За прошедшие сутки зарегистрировали 115 новых случаев.
Из них госпитализировали 18 человек:
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
- Полтавский военный госпиталь – 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Житомирский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ” – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Херсонский, Николаевский и Мукачевский военные госпитали, 59 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья больных удовлетворительное, им назначено необходимое лечение.
Статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 27 февраля
- С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 342 016 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел от COVID-19 1 168 321 пациент, 25 893 – умерли.
- За прошедшие сутки, 26 февраля, обнаружили 8 172 новых больных – 519 детей и 292 медицинских работника.
- За последние 24 часа госпитализировали в больницы 2 806 человек.
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