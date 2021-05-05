В общем инфекция унесла жизни 83 бойцов ВСУ. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 2 случая заражения COVID-19.

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Что известно об умершем

Военнослужащий находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.

Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждение здравоохранения госпитализировали 1 человека. Другой инфицированный находится на лечении дома.

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах

По состоянию на 5 мая коронавирусом болеют 1 272 украинских военных. С начала пандемии победить COVID-19 смогли 23 412 военнослужащих. Смертельная инфекция унесла жизни 83 человек.

Сейчас на изоляции находятся 243 человека.

Вакцинация от коронавируса в ВСУ

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 47 095 человек получили первую дозу прививки. Из них 3 200 – военные медики.

Обратите внимание! В медицинском штабе призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены. Это поможет уберечь себя и свою семью от инфицирования.