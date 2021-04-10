В рядах ВСУ очередная потеря от COVID-19
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 9 апреля, от осложнений болезни скончался один из работников ВСУ.
Источник:Командование медицинских сил ВСУ
Всего инфекция унесла жизни 68 бойцов Вооруженных сил. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 175 случаев заражения COVID-19.
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Что известно об умершем
Работник ВСУ находился на стационарном лечении в Очаковской центральной районной больнице.
Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья резко ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.
Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 32 человека. Остальные 143 новых инфицированных находятся на лечении дома.
Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах
По состоянию на 10 апреля коронавирусом болеет 2 965 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 20 039 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 68 человек.
Сейчас на изоляции находится 965 человек.
Вакцинация от коронавируса в ВСУ
С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 34 486 человек получили первую дозу прививки. Из них 2 812 – военные медики.
За прошедшие сутки, 9 апреля, против COVID-19 привито 1 247 человек.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 841 137 человек;
- выздоровело – 1 405 826 человек;
- летальных исходов – 36 779.
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