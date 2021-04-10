Коронавирус продолжает стремительно распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 9 апреля, от осложнений болезни скончался один из работников ВСУ.

Всего инфекция унесла жизни 68 бойцов Вооруженных сил. В то же время в украинской армии за последние 24 часа зафиксировали 175 случаев заражения COVID-19.

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Что известно об умершем

Работник ВСУ находился на стационарном лечении в Очаковской центральной районной больнице.

Несмотря на проведенный курс терапии, его состояние здоровья резко ухудшилось. Мужчину не смогли спасти.

Кроме этого, за прошедшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 32 человека. Остальные 143 новых инфицированных находятся на лечении дома.

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах

По состоянию на 10 апреля коронавирусом болеет 2 965 украинских военных. С начала пандемии победить инфекцию смогли 20 039 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 68 человек.

Сейчас на изоляции находится 965 человек.

Вакцинация от коронавируса в ВСУ

С начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах 34 486 человек получили первую дозу прививки. Из них 2 812 – военные медики.

За прошедшие сутки, 9 апреля, против COVID-19 привито 1 247 человек.

Обратите внимание! В медицинском штабе призвали соблюдать правила карантина и личной гигиены. Это поможет уберечь себя и свою семью от инфицирования.

За все время пандемии в Украине