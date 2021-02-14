За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 21 новый случай коронавируса. Это вдвое меньше, чем было накануне. Всего болеют 540 военных.

По состоянию на 14 февраля 2021 года в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Для сравнения, сутки перед тем в ВСУ обнаружили 48 случаев коронавирусной болезни.

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Командование Медицинских сил ВСУ сообщило о госпитализации 4 военных:

59 военный мобильный госпиталь (Луганская область) – 2 военнослужащих;

Мукачевский военный госпиталь – 1 военнослужащий;

Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий.

Всего болеют 540 человек, еще 86 находятся на изоляции.

Больным назначено необходимое лечение, состояние их здоровья удовлетворительное.

За время пандемии в ВСУ уже выздоровели 15 433 человека. Болезнь унесла жизни 44 военных.

Важно! Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины напоминает, что чаще всего люди заражаются после встреч с друзьями, знакомыми и родственниками. Медики призывают соблюдать правила личной гигиены и карантинные требования.