Коронавирус в рядах ВСУ идет на спад: статистика
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 21 новый случай коронавируса. Это вдвое меньше, чем было накануне. Всего болеют 540 военных.
Источник:Командование Медицинских сил ВСУ
По состоянию на 14 февраля 2021 года в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Для сравнения, сутки перед тем в ВСУ обнаружили 48 случаев коронавирусной болезни.
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Командование Медицинских сил ВСУ сообщило о госпитализации 4 военных:
- 59 военный мобильный госпиталь (Луганская область) – 2 военнослужащих;
- Мукачевский военный госпиталь – 1 военнослужащий;
- Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий.
Всего болеют 540 человек, еще 86 находятся на изоляции.
Больным назначено необходимое лечение, состояние их здоровья удовлетворительное.
За время пандемии в ВСУ уже выздоровели 15 433 человека. Болезнь унесла жизни 44 военных.
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