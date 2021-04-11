За сутки 10 апреля от осложнений коронавируса умерли двое военнослужащих. COVID-19 в рядах Вооруженных Сил сейчас болеют 3 тысячи 14 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 20 тысяч 46 военнослужащих и работников ВСУ. К сожалению, 70 жизней спасти не удалось.

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За 10 апреля диагноз COVID-19 поставили 57 военным, 20 человек попали в больницы. На самоизоляции сейчас находятся 967 людей.

Что известно о последних летальных случаях

Военнослужащий ВСУ с 6 апреля лечился на стационаре в ВМКЦ Северного региона, работник ВСУ – с 3 апреля находился в Одесском областном клиническом медицинском центре "Больница Водников". К сожалению, 10 апреля состояние их здоровья резко ухудшилось, реанимационные мероприятия не были успешными.

Вакцинация в рядах ВСУ

По состоянию на 11 апреля в Вооруженных Силах Украины вакцинировали 35 163 человека. Из них 2 830 – медицинские работники. За 10 апреля привили 677 человек.