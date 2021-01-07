В Вооруженных силах Украины увеличивается количество больных коронавирусом. По состоянию на 7 января выявили 117 новых случаев COVID-19.

Какова статистика коронавируса в ВСУ

Всего болеют 1355 украинских военных. Об этом сообщают медицинские силы ВСУ.

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Среди новых случаев пришлось госпитализировать 8 человек.

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Военно-медицинский клинический центр Западного и Центрального регионов, Житомирский военный госпиталь – по 1 военнослужащему;

Староконстантиновский ЦРБ – 1 военнослужащий;

Запорожский военный госпиталь – 1 работник ВСУ.

Зато на лечении дома под наблюдением медиков находятся 109 больных. Больше всего – Киевской, Николаевской и Одесской области. Их состояние – удовлетворительное.

С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 13 090 человек, 38 – умерли. На изоляции находятся 239 человек. Однако в течение 3 дней 121 военнослужащий завершит карантин.

Обратите внимание! Чаще всего можно инфицироваться коронавирусом во время контактов с людьми, не входящими в ближайшее окружение. В ВСУ призвали всех соблюдать правила гигиены и карантина.