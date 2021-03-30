Второй человек в Украине закончил вакцинацию против COVID-19: ему ввели вторую дозу
За минувшие сутки, 29 марта, в Украине прививки против коронавируса сделали 14 433 людям. Из них первую дозу препарата получили 14 432 человека.
Источник:фейсбук Максима Степанова
1 человеку ввели вторую инъекцию. Это означает, что он уже полностью закончил вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.
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То есть уже 2 человека в Украине получили 2 дозы препарата. Первым таким человеком стала врач из Хмельницкой области. Она работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую инъекцию препаратом Covishield (AstraZeneca). А вот кто вторым закончил вакцинацию в стране пока неизвестно.
Вакцинация против коронавируса в регионах за минувшие сутки
- Киев – 1 740 прививок;
- Винницкая область – 640 прививок;
- Волынская область – 370 прививок;
- Днепропетровская область – 1 290 прививок;
- Донецкая область – 580 прививок;
- Житомирская область – 700 прививок;
- Закарпатская – 440 прививок;
- Запорожская область – 670 прививок;
- Ивано-Франковская область – 415 прививок;
- Киевская область – 550 прививок;
- Кировоградская область – 420 прививок;
- Луганская область – 330 прививок;
- Львовская область – 728 прививок;
- Николаевская область – 330 прививок;
- Одесская область – 310 прививок;
- Полтавская область – 840 прививок;
- Ровненская область – 520 прививок;
- Сумская область – 540 прививок;
- Тернопольская область – 440 прививок;
- Харьковская область – 380 прививок;
- Херсонская область – 350 прививок;
- Хмельницкая область – 430 прививок;
- Черкасская область – 800 прививок;
- Черновицкая область – 380 прививок;
- Черниговская область – 240 прививок.
Всего с начала вакцинальной кампании в Украине иммунизировали 212 898 человек. Из них 212 896 получили 1 дозу вакцины.
Прививка проводилась 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки.
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