За минувшие сутки, 29 марта, в Украине прививки против коронавируса сделали 14 433 людям. Из них первую дозу препарата получили 14 432 человека.

1 человеку ввели вторую инъекцию. Это означает, что он уже полностью закончил вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2. К теме В Украине зарегистрировали 10 533 новых больных COVID-19 То есть уже 2 человека в Украине получили 2 дозы препарата. Первым таким человеком стала врач из Хмельницкой области. Она работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую инъекцию препаратом Covishield (AstraZeneca). А вот кто вторым закончил вакцинацию в стране пока неизвестно. Вакцинация против коронавируса в регионах за минувшие сутки Киев – 1 740 прививок;

Винницкая область – 640 прививок;

Волынская область – 370 прививок;

Днепропетровская область – 1 290 прививок;

Донецкая область – 580 прививок;

Житомирская область – 700 прививок;

Закарпатская – 440 прививок;

Запорожская область – 670 прививок;

Ивано-Франковская область – 415 прививок;

Киевская область – 550 прививок;

Кировоградская область – 420 прививок;

Луганская область – 330 прививок;

Львовская область – 728 прививок;

Николаевская область – 330 прививок;

Одесская область – 310 прививок;

Полтавская область – 840 прививок;

Ровненская область – 520 прививок;

Сумская область – 540 прививок;

Тернопольская область – 440 прививок;

Харьковская область – 380 прививок;

Херсонская область – 350 прививок;

Хмельницкая область – 430 прививок;

Черкасская область – 800 прививок;

Черновицкая область – 380 прививок;

Черниговская область – 240 прививок. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине иммунизировали 212 898 человек. Из них 212 896 получили 1 дозу вакцины. Прививка проводилась 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки. По состоянию на 29 марта 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек. Даже если вы не входите в приоритетную группу вакцинации, но хотите прививаться, сообщите об этом своему семейному врачу. Ведь в любой момент может появиться возможность вакцинироваться остатками препарата.

Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала