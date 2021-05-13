Второй день подряд в стране фиксируют более 4 тысяч смертей от COVID-19. За прошедшие сутки в Индии зарегистрировали 4 120 летальных случаев вследствие болезни и 362 727 новых больных.

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За позапрошлые сутки, 11 мая, в стране умерли 4 205 больных. Тогда же болезнь обнаружили у 48 421 человека.

Особенно сложная ситуация в сельских районах Уттар-Прадеш. Это самый густонаселенный штат Индии с населением более 230 миллионов.

Кроме этого, в Индии циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией (штамм В.1.617). На днях Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию "тройного мутанта" из Индии в "опасный вариант", который угрожает всему миру. По предварительным данным штамм В.1.617 распространяется быстрее оригинального вируса и умеет обходить часть защитных механизмов, которые предоставляются вакцинами.

При этом предварительные данные свидетельствуют о том, что современные COVID-вакцины "остаются эффективными в предотвращении заболевания и смерти инфицированных" вариантом В.1.617.

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