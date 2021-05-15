О том, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. По состоянию на утро 15 мая по всему миру от болезни умерли 3 356 044 больных.

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За минувшие сутки в странах мира зарегистрировали 9161 смерть в результате болезни. 3890 из них – в Индии. Также очень высокая смертность в Бразилии, где за минувшие сутки из жизни ушли 2211 пациентов.

На фоне сложной ситуации с недугом ВОЗ призвала богатые страны пересмотреть планы вакцинации детей. В организации убеждены – вакцину лучше пожертвовать для программы COVAX для бедных стран.

Ведь распределение вакцин в мире очень неравномерно. И в тот момент, когда богатые государства могут себе позволить вакцинацию детей, в странах с низким и средним уровнем дохода не хватает даже на иммунизацию медицинских работников.

COVID-вакцинация детей в мире: что известно

Источник: BBC