Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого. Это связано с мутацией COVID-19.

Что заявили в ВОЗ

В Организации отметили, что передача вируса от человека к человеку ускорилась. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщили на странице ВОЗ в твиттере.

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Мы вступаем во второй год (пандемии – 24 канал), он может быть даже тяжелее, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем,

– сказал Райан.

По его словам, в Северном полушарии, а особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдали "идеальный сезонный шторм – холод". Речь идет о том, что люди заходили внутрь помещений, где происходило "социальное смешение".

В ВОЗ заявили, что в 2021 году ситуация с COVID:19 может быть сложнее: видео

Ситуация с коронавирусом в мире

В Великобритании и Южно-Африканской республике обнаружили новые штаммы коронавируса.

Впоследствии мутировавший вирус распространился в 22 страны Европы и ряд других государств мира.

По данным специалистов, новый штамм COVID-19 распространяется быстрее. Впрочем пока не известно, отличается ли течение болезни от уже известного коронавируса.

Ситуация в Великобритании критическая. 13 января там зафиксировали рекордную смертность за сутки.



Главное о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала