Второй производитель вакцин сокращает поставки в ЕС
О проблемах с поставкой вакцины в Европейский союз заявил второй производитель. Количество доступных начальных доз препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета будет меньше, чем ожидалась.
У шведско-британской фармкомпании AstraZeneca возникли производственные проблемы. Об этом сообщает BBC.
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Комиссар ЕС по здравоохранению выразила "глубокое недовольство" этой новостью. К марту фармкомпания должна была доставить около 80 миллионов доз в 27 стран-членов.
Официальные лица пока не рассказали, на сколько большим будет дефицит. Но один из чиновников ЕС сообщил, что в первом квартале этого года поставки будут сокращены на 60%.
И хотя пока что регуляторный орган ЕС еще не одобрил вакцину от AstraZeneca, ожидается, что это случится в конце этого месяца.
Представитель AstraZeneca 22 января заявил, что "объемы поставок будут ниже, чем первоначально предполагалось", но не предоставил подробностей.
Ранее сообщалось, что в некоторых странах программы прививок замедлились из-за сокращения поставок вакцины от производителей Pfizer и BioNTech.
Что известно о вакцине AstraZeneca
- Это двухкомпонентная вакцина под названием AZD1222. Она создана на основе аденовируса шимпанзе.
- Средняя эффективность препарата составляет 70,4%.
- Во время исследований вакцина продемонстрировала эффективность в 62% для людей, получивших 2 полные дозы. Однако участники, получившие половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%.
- 14 декабря компания AstraZeneca сообщила, что проведет клинические исследования вместе с разработчиками российской вакцины "Спутник-V". Все ради того, чтобы проверить эффективность комбинации обоих препаратов.
- Глава Минздрава Максим Степанов обсудил с представителями AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины в Украину. Но Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрило ее.
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