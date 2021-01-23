О проблемах с поставкой вакцины в Европейский союз заявил второй производитель. Количество доступных начальных доз препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета будет меньше, чем ожидалась.

У шведско-британской фармкомпании AstraZeneca возникли производственные проблемы. Об этом сообщает BBC.

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Комиссар ЕС по здравоохранению выразила "глубокое недовольство" этой новостью. К марту фармкомпания должна была доставить около 80 миллионов доз в 27 стран-членов.

Официальные лица пока не рассказали, на сколько большим будет дефицит. Но один из чиновников ЕС сообщил, что в первом квартале этого года поставки будут сокращены на 60%.

И хотя пока что регуляторный орган ЕС еще не одобрил вакцину от AstraZeneca, ожидается, что это случится в конце этого месяца.

Представитель AstraZeneca 22 января заявил, что "объемы поставок будут ниже, чем первоначально предполагалось", но не предоставил подробностей.

Ранее сообщалось, что в некоторых странах программы прививок замедлились из-за сокращения поставок вакцины от производителей Pfizer и BioNTech.

Что известно о вакцине AstraZeneca