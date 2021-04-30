Каким препаратом проводили вторую прививку

Все 120 других прививок за вчера были сделаны препаратом Sinovac-CoronaVac. До этого 10 человек были привиты второй дозой вакцины AstraZeneca.

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Практически все вторые прививки за вчера были сделаны в Полтавской области – 116, еще 4 – в Хмельницкой.

Статистика вакцинации за сутки

Кроме этого за сутки первую дозу получили 73 256 человек – это больше всего с начала вакцинальной кампании в Украине.

Большинство прививок были сделаны вакциной AstraZeneca – 64 198. Вакцину Sinovac получили 5202 человека, Pfizer – 3856.

Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве (8362 прививки), Харьковской (6015), Киевской (5743), Полтавской (5317) и Днепропетровской (4968) областях.

Внимание! С начала кампании вакцинации привили первой дозой уже 702 438 человек.

К слову, сегодня в Украину прибудет еще 500 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса Sinovac. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что всего ожидают около 2 миллионов доз препарата.